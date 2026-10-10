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Sábado 10 de octubre de 2026

Arranca con fuerza el XIII Campeonato Estatal de Sóftbol de Pítcheo Lento en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Con una jornada cargada de carreras y amplias diferencias en varios encuentros, inició el XIII Campeonato Estatal de Sóftbol de Pítcheo Lento 2026, bajo el lema “Siempre juntos en el Softbol”.

Durante el primer día de acción se disputaron encuentros correspondientes a siete grupos. Entre los resultados más destacados, Magenta Studio se impuso 26-7 a Tóxicas Burger-Grupo Roasari, mientras que Circus Uniformes tuvo una jornada perfecta al vencer 17-5 a Diésel Duarte y 23-2 a STSUACH.

En el Grupo 3, La Feliz Montaña-RR Sunglasse dividió resultados: primero superó 7-5 a Gory Lugo y posteriormente cayó 9-7 frente a Mathasa. Por su parte, Etichisa consiguió dos triunfos contundentes, 13-1 sobre Armando Aguirre y 17-6 ante LEB Solutions-Smart Fit.

Joyerías Torres derrotó 26-7 a Santana’s Team-Ernesto Jiménez; Servicios y Refacciones de Chihuahua venció 10-2 a Edgar Ramírez; y Taller Móvil-Manjarrez-El Triunfo cerró los resultados mostrados con victoria de 20-5 sobre Familia Moreno.

El torneo cuenta con la participación del Comité Municipal de Sóftbol de Chihuahua y el respaldo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), y continuará con más encuentros para definir a los equipos que avanzarán en la competencia estatal.

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