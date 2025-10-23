Arranca construcción de paso superior en carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea

Jueves 23 de octubre de 2025

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, encabezó el inicio de la construcción del paso superior en la intersección de la carretera Chihuahua-Aldama con avenida Fuerza Aérea, una de las obras emblemáticas de la actual administración para mejorar la movilidad en la zona oriente de la ciudad y hacia el aeropuerto.

Con una inversión de 148.8 millones de pesos, el proyecto beneficiará a más de 350 mil personas que circulan frecuentemente por esta zona, buscando facilitar el tránsito vehicular, reducir la congestión y optimizar los tiempos de desplazamiento.

Esta obra se suma a otros proyectos viales emblemáticos de la administración, como los pasos superiores en avenidas Industrias y Nogales, que ya están en construcción, así como la gaza de incorporación de Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud, cuya ejecución comenzará en los próximos días.

En el arranque de la obra participaron autoridades municipales y estatales, entre ellos Gabriel Martín Valdez Juárez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado; Sandra Judith Galindo Sinecio, presidenta municipal de Aldama; y Carlos Alberto Rivas Martínez, director de Obras Públicas Municipales, además de regidores y otros funcionarios del Municipio.

El proyecto refuerza el compromiso del gobierno local con la modernización de la infraestructura vial y la mejora de la movilidad urbana en Chihuahua.