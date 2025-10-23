Chihuahua

Arranca construcción de paso superior en carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, encabezó el inicio de la construcción del paso superior en la intersección de la carretera Chihuahua-Aldama con avenida Fuerza Aérea, una de las obras emblemáticas de la actual administración para mejorar la movilidad en la zona oriente de la ciudad y hacia el aeropuerto.

Con una inversión de 148.8 millones de pesos, el proyecto beneficiará a más de 350 mil personas que circulan frecuentemente por esta zona, buscando facilitar el tránsito vehicular, reducir la congestión y optimizar los tiempos de desplazamiento.

Esta obra se suma a otros proyectos viales emblemáticos de la administración, como los pasos superiores en avenidas Industrias y Nogales, que ya están en construcción, así como la gaza de incorporación de Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud, cuya ejecución comenzará en los próximos días.

En el arranque de la obra participaron autoridades municipales y estatales, entre ellos Gabriel Martín Valdez Juárez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado; Sandra Judith Galindo Sinecio, presidenta municipal de Aldama; y Carlos Alberto Rivas Martínez, director de Obras Públicas Municipales, además de regidores y otros funcionarios del Municipio.

El proyecto refuerza el compromiso del gobierno local con la modernización de la infraestructura vial y la mejora de la movilidad urbana en Chihuahua.

