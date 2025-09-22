Arranca construcción del puente en Las Industrias y Los Nogales: primera de tres grandes obras viales en Chihuahua

Lunes 22 de septiembre de 2025

Este martes iniciará formalmente la construcción del puente vehicular en la intersección de la avenida de Las Industrias y Los Nogales, obra que marcará el arranque del ambicioso plan de infraestructura vial anunciado por el Gobierno Municipal de Chihuahua. El acto protocolario de colocación de la primera piedra estará encabezado por el presidente municipal Marco Antonio Bonilla Mendoza.

Esta será la primera de tres grandes obras que se desarrollarán entre septiembre y diciembre de este año, como parte de un proyecto estratégico para mejorar la movilidad y la conectividad urbana en la capital del estado.

Tres proyectos clave para transformar la movilidad:

Puente en Las Industrias y Los Nogales – Inicia mañana, con trabajos en el sentido sur a norte de Las Industrias.

Paso superior en carretera Aldama y Fuerza Aérea – Programado para octubre.

Gaza de incorporación de Teófilo Borunda al Periférico De la Juventud – Iniciaría entre noviembre y diciembre, beneficiando a más de 200 mil usuarios diarios.

Para financiar estas obras, el municipio contrató un crédito por 570 millones de pesos, justificando la inversión en criterios de sustentabilidad, eficiencia vial y reducción de tiempos de traslado, gracias a estudios técnicos y de impacto urbano previamente realizados.

Cambios viales y rutas alternas

La Dirección de Obras Públicas aún no ha confirmado la hora exacta del arranque de los trabajos, pero hoy se darán a conocer los pormenores y recomendaciones viales para evitar congestiones.

Mientras tanto, se informó que:

Avenida de Las Industrias (sentido sur a norte) quedará restringida a partir del inicio de la obra.

Tráfico de Los Nogales podrá continuar normalmente en ambos sentidos (Poniente-Oriente).

Rutas alternas sugeridas:

Sur a norte por Las Industrias:

Itzel Herrera

Simón Sarlat Nava

Fedor Dostoyevski → Av. Venceremos

Norte a sur por Las Industrias:

Guadalupe Juárez → Guadalupe Reza

Del Alamillo e Ignacio Rodríguez

Progreso Nacional → Sosa Vera

Las autoridades piden a la ciudadanía anticipar sus trayectos y estar atentos a los avisos oficiales en los próximos días para mitigar el impacto vial durante el desarrollo de las obras.

Una apuesta por el futuro urbano

Con estos proyectos, el Gobierno Municipal busca dar un paso importante en la transformación de la infraestructura vial, con enfoque en la eficiencia y sustentabilidad. La ejecución escalonada de los tres puentes superiores apunta a modernizar los principales accesos y ejes de circulación de la ciudad en el corto y mediano plazo.