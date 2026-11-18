Miércoles 18 de noviembre de 2026

Con la participación de tenistas profesionales de 11 países, arrancó el torneo internacional M25 Chihuahua Akari 2026, en las canchas de arcilla del Club Campestre de Chihuahua, donde se disputaron encuentros de alto nivel durante la primera jornada del cuadro principal varonil.

Uno de los partidos más emocionantes fue protagonizado por el mexicano Luis Patiño, exintegrante del equipo Copa Davis, quien cayó ante el británico Stefan Cooper, octavo sembrado, después de tres horas y media de juego.

El encuentro se definió en tres sets, con parciales de 6-4, 4-6 y 7-6, este último resuelto en muerte súbita por 8-6 a favor del europeo.

Otro exrepresentante mexicano de Copa Davis, Emiliano Aguilera, quedó eliminado tras perder ante el italiano Matteo Covato, tercer sembrado del torneo, por 7-6 y 6-3.

El chihuahuense Enrique Santiago Chora Bayón, de apenas 17 años, hizo su debut profesional, luego de ingresar al cuadro principal mediante una invitación especial (wild card). Sin embargo, fue superado por el mexicano Rodrigo Alujas, cuarto clasificado, con parciales de 6-1 y 6-0.

Por su parte, el mexicano Alan Magadan, primer sembrado del certamen y ubicado en el lugar 491 del ranking ATP, inició con victoria frente a su compatriota Lance Lage por 6-4 y 7-6.

Entre los resultados destacados también figura el triunfo del estadounidense Jack McGary sobre Rafael de Alba por 7-5, 3-6 y 7-6, mientras que el peruano Mauricio Echazu superó a Gray Voelzke por 6-4, 3-6 y 6-3.

El búlgaro Dinko Dinev, sexto sembrado, derrotó al argentino Joaquín Bianchi por 6-3 y 6-4. Asimismo, el mexicano Luis Carlos Álvarez Valdés, quinto clasificado, consiguió una contundente victoria de 6-0 y 6-0 ante el estadounidense Maxwell Benson.

El M25 Chihuahua Akari 2026 representa el primer torneo profesional varonil de esta categoría celebrado en Chihuahua capital, como parte del circuito World Tennis Tour, con una bolsa de premios de 30 mil dólares y 25 puntos ATP para el campeón.

El certamen reúne a jugadores internacionales, entre ellos el italiano Matteo Covato, de 21 años y 2.03 metros de estatura, ubicado en el puesto 695 del ranking ATP.

La entrada al público es gratuita en las instalaciones del Club Campestre de Chihuahua. Para este miércoles 18 de noviembre, los encuentros están programados de las 15:00 a las 22:00 horas.