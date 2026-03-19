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Jueves 19 de marzo de 2026

Arranca la Jornada Cívica Electoral Infantil 2026 en el marco del Día de la Niñez

El Gobierno Municipal y el H. Ayuntamiento de Chihuahua, en colaboración con el Instituto Estatal Electoral y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua "Prof. Luis Urías Belderráin", hoy dio arranque a la Jornada Cívica Electoral Infantil 2026, un ejercicio de participación democrática que este año reunió a representantes de 72 escuelas públicas y privadas del municipio.

La jornada tiene como objetivo integrar el Decimoquinto Consejo Infantil del Municipio de Chihuahua, a través de la elección simbólica de la Presidencia Municipal, Sindicatura, Secretaría del H. Ayuntamiento, Regidurías y Gabinete Municipal.

Participaron alumnas y alumnos de sexto grado de primaria, garantizando paridad de género e impulsando la inclusión de niñas y niños indígenas, con discapacidad y provenientes de escuelas de la zona rural. El acto se celebra además en el marco del 120 aniversario de la Escuela Normal del Estado y forma parte de los festejos por el Día de la Niñez.

La Regidora Presidenta de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de Chihuahua, Myrna Monge, quien participó en este evento destacó que la jornada cívica va mucho más allá de una actividad escolar.

Informó que se trata de un ejercicio genuino de democracia en el que las niñas y los niños aprenden que su voz tiene valor, que sus ideas pueden transformar su entorno y que participar es tanto un derecho como una responsabilidad.

Reconoció el liderazgo del alcalde Marco Bonilla, quien ha promovido un gobierno cercano a la ciudadanía que entiende que el futuro de Chihuahua se construye escuchando a sus niñas y niños desde temprana edad.

Desde la Comisión de Educación, señaló Monge, se trabaja de manera constante para edificar una ciudad más justa, más incluyente y con mayores oportunidades. En ese sentido, subrayó que eventos como este son un recordatorio del propósito que orienta dicho trabajo, ya que, al participar, las niñas y los niños desarrollan habilidades fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía: aprenden a expresarse, a defender sus ideas y a involucrarse en las decisiones que impactan a su comunidad.

En el Presídium estuvieron presentes: el Secretario del Ayuntamiento Mtro. Roberto Fuentes Rascón; el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación Lic. Mario García; la Presidenta del Instituto Estatal Electoral Yanko Durán y el director de la IByCENECH, Mtro. Ildefonso Ruiz Benítez.

Asistieron las Regidoras Mtra. Isela Martínez en su calidad de presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada así como las Regidoras Elena Rojo integrante de la Comisión de Educación y Nina García.

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