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Jueves 17 de septiembre de 2026

Arranca programa piloto de Lengua de Señas Mexicana para fortalecer la lectoescritura en escuelas

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), a través de la Dirección de Educación Primaria inició una capacitación en Lengua de Señas Mexicana (LSM) dirigida a su equipo académico, con el propósito de integrar esta herramienta en la práctica docente.

La estrategia empezó en su fase piloto con 25 integrantes de la estructura académica, quienes reciben instrucción a través de un taller impartido por la especialista Karina Berumen.

Durante esta primera jornada, las y los participantes abordan contenidos fundamentales como el abecedario de la lengua, saludos básicos, la estructuración de diálogos sencillos y el manejo de nombres propios.

El jefe del Departamento de Proyectos Académicos de la Dirección de Educación Primaria, Luis Antonio Salmerón Ramírez, explicó que la meta es diseñar un esquema de formación que posteriormente se extienda a nivel Básico, con el respaldo de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.

Esta dinámica estimula el desarrollo psicomotriz, potencia los niveles de atención y activa ambos hemisferios cerebrales, lo que facilita el aprendizaje general y la comprensión lectora en niñas, niños y adolescentes.

Durante esta etapa inicial la capacitación se aplicará en cuatro escuelas primarias seleccionadas, para luego desplegarse de forma paulatina en todas las regiones del estado.

Salmerón Ramírez recalcó que el éxito del programa dependerá de la participación de toda la estructura de educación Básica, que consolide el uso pedagógico de la Lengua de Señas Mexicana como un avance sustancial en las competencias académicas del alumnado.

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