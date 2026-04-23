Arranca rehabilitación de campo de béisbol en Villas del Real con inversión participativa

Jueves 23 de abril de 2026

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, encabezó el arranque de la rehabilitación del campo de béisbol en la colonia Villas del Real, obra que se ejecutará con una inversión de 2.4 millones de pesos a través del Presupuesto Participativo.

El proyecto contempla la instalación de pasto sintético y luminarias LED, con el objetivo de mejorar las condiciones para la práctica deportiva de niñas, niños y adolescentes, brindando un espacio más seguro y funcional, incluso en horario nocturno.

Durante su mensaje, el edil agradeció a la ciudadanía por participar con su voto para hacer posible esta obra, subrayando la relevancia de impulsar infraestructura digna que fomente el desarrollo deportivo en la comunidad.

En el evento estuvieron presentes niños beisbolistas de entre 9 y 11 años, quienes recientemente obtuvieron el subcampeonato nacional tras competir con equipos de 21 estados del país, reflejando el talento deportivo local.

Carlos Mota, promotor del proyecto y entrenador del equipo que utiliza el campo, destacó que esta obra es resultado del esfuerzo conjunto entre familias y autoridades. Por su parte, la Coordinación de Participación Ciudadana reconoció la activa colaboración de la población en este tipo de iniciativas, señalando además el incremento en la inversión del programa para beneficiar a más colonias.

Asimismo, la diputada Nancy Frías reiteró su respaldo desde el Congreso del Estado para continuar impulsando la mejora de espacios deportivos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca fortalecer la infraestructura deportiva y promover entornos adecuados para el desarrollo integral de la niñez y juventud chihuahuense.