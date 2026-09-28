Arrancan los “Sábados de Ciencia” en el Museo Semilla con más de 200 asistentes

Lunes 28 de septiembre de 2026

Con la asistencia de más de 200 personas dieron inicio los “Sábados de Ciencia” en el Museo Semilla, una iniciativa conjunta entre el DIF Estatal y la plataforma de divulgación científica “El Universitario”, que busca convertir este espacio en un punto de encuentro entre investigadores, instituciones educativas y la sociedad chihuahuense.

El programa se realiza bajo la coordinación del divulgador científico Pedro Amaya, quien a través de su plataforma independiente “El Universitario” ha trabajado durante varios años en la difusión de las investigaciones científicas que se generan en las universidades del estado.

Ahora, el Museo Semilla se convierte en la sede permanente para presentar demostraciones en vivo de hallazgos científicos y ponerlos al alcance de niñas, niños y sus familias.

En esta primera edición participaron la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de las facultades de Odontología, Ciencias Agrotecnológicas, Medicina, Ingeniería, Enfermería y Ciencias Químicas; así como el Tecnológico de Chihuahua y la Universidad La Salle. También se sumaron la firma DJI Enterprise Business, con una exhibición de drones; el área STEAM del Museo Semilla, y Panda Academia de Arte.

Durante el protocolo de inauguración, encabezado por el director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns, se destacó que desde el Gobierno del Estado se trabaja para promover la curiosidad, el conocimiento y la formación científica de niñas, niños y jóvenes.

“Queremos que el Museo Semilla sea el lugar donde comiencen su camino por la ciencia; un espacio donde puedan conocer a investigadoras e investigadores, participar en talleres y experimentos, acercarse a nuevas tecnologías y descubrir las muchas posibilidades académicas y profesionales que existen para ellas y ellos”, señaló el funcionario.

A lo largo de la jornada se brindaron charlas, talleres, demostraciones, experimentos y actividades participativas, dirigidas por maestros y estudiantes de las instituciones educativas participantes.