Arrancones VIP alista su décima fecha en el Autódromo Francisco Villa

Viernes 9 de octubre de 2026

La jornada se celebrará este domingo 11 de octubre, de 13:00 a 19:00 horas

La velocidad y la adrenalina volverán a la pista del Autódromo Francisco Villa con la décima fecha de los Arrancones VIP 2026, programada para este domingo 11 de octubre.

En el evento, los mejores autos buscarán marcar sus mejores tiempos en las modalidades de cuarto y octavo de milla.

A pocas fechas de finalizar la temporada, la búsqueda de cerrar el año con los mejores registros hace más interesante esta décima jornada, que promete una competencia reñida.

Los participantes podrán competir con sus automóviles contra quien quieran y realizar tantas carreras como deseen para mejorar sus tiempos en la pista.

Cabe mencionar que, en la novena fecha, el piloto Ángel Hernández destacó como uno de los más rápidos, al registrar un tiempo de 10.15 segundos al volante de su Honda Civic K24T. El segundo puesto fue para Derek Valles, quien cronometró 10.56 segundos con su Corvette supercargado, conocido como “El Corjet”.

Otto Stege completó los tres primeros lugares con un tiempo de 10.59 segundos a bordo de un Corvette ZR1 modelo 2019.

La diferencia entre el segundo y el tercer lugar fue de apenas tres centésimas de segundo, reflejo de la cerrada competencia entre los participantes y del nivel de preparación de los vehículos que buscan establecer los mejores registros en la pista.

Los organizadores dieron a conocer los precios de acceso para la décima fecha. En la zona de pits, el costo será de mil 100 pesos por piloto y 300 pesos por persona adicional. Los niños de hasta 10 años pagarán 100 pesos.

Para quienes deseen disfrutar de las competencias desde las gradas, el costo será de 450 pesos por automóvil tipo sardina, con acceso para todos los ocupantes que quepan en el vehículo.

Las acciones comenzarán a las 13:00 horas y concluirán a las 19:00 horas, en las instalaciones del Autódromo Francisco Villa, ubicado en el kilómetro 14.5 de la carretera a Delicias, antes de llegar a San Judas Tadeo, en Chihuahua.

Con esta décima fecha, los Arrancones VIP continuarán su calendario 2026 con una propuesta que combina competencia, convivencia entre pilotos y aficionados, y la oportunidad de medir el rendimiento de distintos vehículos en una jornada dedicada a la velocidad y la adrenalina.