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Viernes 13 de noviembre de 2026

Arrancones VIP prepara una jornada de grandes duelos

La velocidad y la adrenalina volverán a la pista este domingo 15 de noviembre con la celebración de la onceava fecha de Arrancones VIP 2026, en el Autódromo Francisco Villa, donde los pilotos tendrán una nueva oportunidad de medir la potencia de sus vehículos con duelos que sacarán chispas en la pista.

Uno de los enfrentamientos que más expectativa ha generado entre los aficionados es el que sostendrán el experimentado piloto Otto Stege quien a bordo de su Corvet ZR1 se medirá ante Derek Valles a bordo del famoso “Corjet”, en un duelo que promete sacar chispas y ofrecer un espectáculo de velocidad y potencia.

En la pasada fecha, Oscar Freyre fue el auto más veloz con 9.74 segundos al volante de su Honda CRX 1990 B18 Turbo AWD, conocido como “Chata Rex”, seguido por Ángel Hernández, quien registró 10.18 segundos con su Civic K24 Turbo, mientras que Derek Valles se ubica en la tercera posición con 10.51 segundos en su Corvette Super Cargado “El Corjet”.

Estos tres pilotos han sobresalido por sus registros y se perfilan como algunos de los protagonistas a seguir en las próximas jornadas, particularmente Derek Valles, quien buscará mantener su competitividad en la pista frente a rivales de gran nivel.

Como atractivo adicional, esta fecha contará con la modalidad de registro tanto en 1/8 como en 1/4 de milla dentro del mismo recorrido. Los participantes podrán competir contra quien deseen y realizar enfrentamientos las veces que quieran.

La actividad se desarrollará a partir de las 12:00 del mediodía y terminaran a las 6:00 de la tarde.

El costo de acceso a pits será de 1,100 pesos por piloto, 300 pesos por persona adicional y 100 pesos para niños de hasta 10 años. Para el área de gradas, la entrada será de 450 pesos por automóvil tipo sardina, con acceso para todos los ocupantes que puedan viajar en el vehículo.

La invitación está abierta a pilotos y aficionados para disfrutar de una jornada en la que la velocidad, la competencia y la pasión por el automovilismo serán los protagonistas.

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