Arrancones VIP regresan con fuerza al Autódromo Francisco Villa

Martes 17 de febrero de 2026

Se corre la segunda fecha este domingo 22 de febrero

La adrenalina y la potencia volverán a apoderarse este fin de semana en las instalaciones del Autódromo Francisco Villa, con la segunda fecha de los Arrancones cuarto de milla VIP donde los autos más veloces buscarán imponer su mejor crono de la campaña.

En el primer evento del año del 2026 tuvo a Ángel Hernández como el piloto más rápido al imponer el mejor registro con 9.27 segundos, a bordo de un Honda Civic K24 Turbo HRT, demostrando una combinación explosiva de velocidad, control y potencia.

Por su parte Rogelio Menchaca, con una espectacular GMC Sierra 1981, equipada con motor 6.0 LS Blower Metanol, detuvo el cronómetro en 9.99 segundos, quedándose a menos de un segundo del primer puesto, siendo los únicos en poder bajar la barrera de las 9 segundos en el arranque de la campaña.

Sin duda alguna, para esta segunda fecha programada para el próximo 22 de febrero, se espera que más autos lleguen a la pista en busca de mejorar su rendimiento en la pista, donde las acciones se pondrán en marcha en punto de las 12:30 horas, en la cual los pilotos podrán correr las veces que ellos quieran, contra cualquier coche sin importar la categoría, en una jornada que se pondrá fin a las 18:30 horas, lo que promete otra jornada cargada de emoción y competencia.

Con el fin de ver quién es el auto más rápido, se tiene programada una competencia Super Quick, competencia que consiste en picas de auto contra auto, en sistema bracket, con sus propios tiempos, donde el ganador se llevará la bolsa de premiación que se junte de las inscripciones en este evento.

El costo de inscripción para pilotos será de 1,100 pesos en zona de pits y 300 pesos por persona adicional, mientras que en gradas el acceso al público tendrá un costo de 450 pesos en su modalidad de auto sardinas (entran todos los que quepan en el vehículo).

El Autódromo Francisco Villa, ubicado en el kilómetro 14.5 de la carretera a Delicias, antes de San Judas Tadeo, volverá a convertirse en el escenario que reúne a los pilotos más rápidos y al público más apasionado de Chihuahua.

Con un ambiente familiar, medidas de seguridad y un programa lleno de acción, en lo que se espera es una segunda fecha llena de muchas emociones donde los pilotos han ajustado sus motores para imponer una nueva marca.