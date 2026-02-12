Arrendamiento de patrullas, herramienta moderna y eficiente para finanzas públicas: Luis Villegas

Jueves 12 de febrero de 2026

El regidor del Partido Acción Nacional y Presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación, Luis Abraham Villegas Escandón, destacó que el arrendamiento representa una alternativa útil, transparente e inteligente para hacer óptima la administración de los recursos públicos y fortalecer la capacidad operativa del Municipio, particularmente en áreas prioritarias como la seguridad pública.

El edil explicó que, a través de esta modalidad financiera, los gobiernos pueden acceder a equipamiento y tecnología actualizada sin realizar grandes desembolsos inmediatos, lo que permite distribuir los pagos en periodos establecidos y mantener estabilidad en las finanzas municipales.

Señaló que esta estrategia facilita la planeación del gasto y garantiza que los servicios a la ciudadanía no se detengan por limitaciones presupuestales.

Villegas Escandón subrayó que, en el caso de Chihuahua, el arrendamiento ha permitido fortalecer la flotilla de patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzando la vigilancia en colonias y comunidades.

“Que no se confunda a la ciudadanía: el arrendamiento no es endeudamiento irresponsable, es una herramienta administrativa que permite renovar equipo, optimizar recursos y brindar mejores resultados”, puntualizó.

El regidor destacó que este tipo de esquemas también garantiza mantenimiento, actualización tecnológica y sustitución oportuna de unidades, evitando que el municipio tenga que asumir gastos adicionales derivados del desgaste o la obsolescencia del equipo.

Finalmente, reiteró que el compromiso del Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, es aplicar mecanismos financieros responsables bajo principios de transparencia, planeación y rendición de cuentas, que al mismo tiempo brindan la seguridad para las y los chihuahuenses, para lo cual los Gobiernos Federales a cargo de Morena desaparecieron los recursos.