Arresta Policía del Estado a mujer en posesión de presunta metanfetamina en Chihuahua

Lunes 19 de octubre de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo el arresto de una mujer en Chihuahua capital, quien fue identificada como Jazmín Z. O., y quien portaba consigo 18 envoltorios de presunta droga.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 18 de octubre, cuando un reporte anónimo recibido a través del 9-1-1 alertó a los elementos sobre un posible caso de narcomenudeo en la colonia Punta Oriente.

Los agentes acudieron de inmediato a la calle Punta del Rosario, donde se localizó a la mujer quien, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida inmediata; sin embargo, le dieron alcance.

Al realizar la revisión correspondiente, la mujer indicó que tenía la presunta droga para su venta, misma que presentaba las características propias de la metanfetamina.

Los hechos derivaron en su formal detención para ser puesta a disposición del Ministerio Público y continuar con las investigaciones correspondientes.

La SSPE, encabezada por el Secretario Luis Aguirre, reitera su compromiso de atender de manera inmediata los reportes ciudadanos y fortalecer las acciones de prevención y combate al narcomenudeo, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses.