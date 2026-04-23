Arresta SSPE a 3 sujetos con arsenal, explosivos y droga en Moris

Jueves 23 de abril de 2026

Elementos de la Policía de Despliegue de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo el arresto de 3 agresores en el municipio de Moris luego de que abrieran fuego en contra de los agentes, en un hecho que derivó en el aseguramiento de armamento, explosivos y droga.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 22 de abril, cuando los elementos realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la zona, momento en el que detectaron una pickup de color negro cuyos tripulantes, al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida, lo que generó una persecución.

La acción concluyó en una brecha colindante a un llano, donde los sujetos descendieron del vehículo y comenzaron a disparar contra los agentes, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos.

Tras la intervención táctica, dos de los agresores fueron neutralizados con impactos de bala, y uno más fue detenido. Los individuos fueron identificados como Gabriel S. G., Enrique Alonso T. C. y Víctor Guadalupe R. C. Posteriormente los heridos fueron trasladados a un nosocomio para recibir atención médica, mientras que el tercero quedó bajo arresto.

Durante la revisión del vehículo, una Chevrolet Silverado modelo 2021, se confirmó que contaba con reporte de robo en los Estados Unidos. Asimismo, se aseguraron cuatro armas largas, 18 artefactos explosivos, 21 cargadores y 660 cartuchos útiles.

De igual forma, se localizaron 164 paquetes con una hierba seca con características propias de la marihuana.

Tanto los detenidos como el vehículo, el armamento, los explosivos y la droga asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

Estas acciones forman parte de los operativos instruidos por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, enfocados en combatir a los generadores de violencia y reforzar la seguridad en la zona serrana.