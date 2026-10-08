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Jueves 8 de octubre de 2026

Arresta SSPE a sujeto con orden de aprehensión vigente por homicidio

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) encabezada por Gilberto Loya Chávez, llevó a cabo la detención de un sujeto en Ciudad Juárez identificado como Kevin Jesús M. G., quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 7 de octubre, en la colonia Barrio Alto, cuando elementos de la Policía del Estado, en colaboración interinstitucional con Ejército y Guardia Nacional, detectaron en circulación al sujeto, quien al percatarse de la presencia policial emprendió la retirada de manera nerviosa y evasiva.

Lo anterior derivó en que los elementos le dieran alcance para realizar una revisión preventiva, y al consultar sus datos en la Plataforma Centinela se determinó que contaba con una orden de aprehensión vigente por causa penal del 2017.

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo su formal arresto para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con el proceso penal correspondiente.

Con estas acciones, la Policía del Estado confirma su efectividad en el combate a la criminalidad, al retirar de las calles a personas que cuentan con cuentas pendientes con la justicia y reafirma su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias juarenses.

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