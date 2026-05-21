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Jueves 21 de mayo de 2026

Arrestan a tres mexicanos en narcolaboratorio de Nigeria; eran presuntos “cocineros” de metanfetamina

Autoridades de Nigeria desmantelaron un presunto laboratorio clandestino de drogas instalado en una zona boscosa del estado de Ogun, al suroeste del país, donde fueron detenidas diez personas, entre ellas tres ciudadanos mexicanos identificados como presuntos expertos en la elaboración de narcóticos sintéticos.

La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria informó que el operativo fue realizado por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (SOU), quienes localizaron el complejo utilizado para la producción de metanfetamina a gran escala.

De acuerdo con el reporte oficial, los mexicanos detenidos fungían como “expertos técnicos” o “cocineros”, encargados de coordinar los procesos químicos para la fabricación de droga sintética dentro del laboratorio clandestino.

Las otras siete personas arrestadas serían colaboradores locales vinculados a la Organización de Tráfico de Drogas Inocentes de Anochili, señalada por las autoridades como una red criminal transnacional dedicada a la producción y distribución de metanfetamina.

Durante el operativo también fueron aseguradas diversas sustancias químicas y droga terminada con un valor estimado de 349 millones 953 mil dólares, según el cálculo realizado por las autoridades nigerianas.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial sobre la detención de los tres connacionales, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones de esta organización criminal en África occidental.

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