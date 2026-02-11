Internacional

Arrestan en Francia a profesor acusado de abusar de 89 menores en más de diez países

Grenoble, Francia. — Las autoridades francesas detuvieron a Jacques Leveugle, de 79 años, acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores de entre 13 y 17 años durante varias décadas. Los abusos habrían ocurrido entre 1967 y 2022 en al menos diez países, incluyendo Alemania, Suiza, Portugal, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India, Colombia y Nueva Caledonia.

Según la investigación, Leveugle trabajaba en entornos comunitarios y educativos —como profesor de francés, instructor de espeleología o educador en campamentos juveniles y programas con jóvenes en situación de vulnerabilidad— para acercarse a sus víctimas.

El arresto se concretó tras descubrir que el hombre guardaba un registro detallado de cada agresión en una memoria USB. Durante el interrogatorio, admitió haber cometido los abusos y también confesó haber asfixiado a su madre, enferma de cáncer terminal, en 1974, y a su tía de 92 años en 1990.

En 2024, Leveugle había sido arrestado por supuestos abusos a una menor, pero fue liberado por falta de pruebas. Ahora enfrenta cargos formales por violación y agresión sexual a menores, así como posibles investigaciones adicionales por homicidios.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance completo de sus crímenes y localizar a todas las víctimas.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

