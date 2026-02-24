Internacional

17.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 24 de febrero de 2026

Arriban 400 marinos a Puerto Vallarta a bordo del buque ARM Usumacinta

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Puerto Vallarta, este lunes arribó el buque de asalto anfibio ARM Usumacinta (A-412), perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), con 400 elementos a bordo.

La embarcación cuenta con vehículos anfibios y capacidad de desembarco rápido, lo que permitirá fortalecer las labores de vigilancia y presencia operativa en la zona.

El despliegue se da luego de los hechos violentos registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, lo que generó tensión en el municipio turístico.

Durante la mañana del lunes, cientos de negocios permanecieron cerrados y turistas optaron por resguardarse en hoteles ante el temor de que los actos violentos pudieran continuar. Las autoridades mantienen presencia reforzada para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en el destino.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

