Arriban más de 100 soldados a Chihuahua para reforzar la seguridad en el estado

Lunes 24 de noviembre de 2025

Un Boeing 727 de la Guardia Nacional aterrizó este lunes en la Base Militar Aérea con más de 100 efectivos del Ejército Mexicano procedentes de la Ciudad de México, quienes fueron desplegados para fortalecer las labores de seguridad en el estado de Chihuahua.

El coronel de Infantería Carlos Fortunato Sánchez Cobos, comandante de Operación Chihuahua, informó que el personal forma parte de fuerzas especiales y se integrará a las tareas operativas en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de reducir los homicidios dolosos y atender los principales generadores de violencia en la región.

Además, los militares reforzarán el Operativo Frontera Norte, destinado a incrementar el aseguramiento de armas y drogas mediante patrullajes, recorridos preventivos y operativos tácticos en puntos estratégicos del estado.

Tras su llegada, la caravana de efectivos recorrió las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Chihuahua, donde fueron recibidos por mandos militares que delinearon las acciones inmediatas a emprender en territorio estatal.

La Secretaría de la Defensa Nacional destacó que estos refuerzos forman parte de una estrategia integral para fortalecer la presencia de fuerzas federales y mejorar las condiciones de seguridad para la población.