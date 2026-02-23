Arsenal asegurado tras operativo contra “El Mencho” revela poder de fuego del CJNG

Lunes 23 de febrero de 2026

El abatimiento de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó al descubierto el arsenal que resguardaba su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, incluyendo armas de alto poder, algunas de manufactura rusa.

Tras el enfrentamiento con fuerzas federales, el armamento fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia encargada de integrar la investigación correspondiente.

Entre lo decomisado se encuentran fusiles con aditamentos lanzagranadas, un fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero, lo que evidencia la capacidad operativa y el nivel de equipamiento que alcanzó la organización criminal.

El antecedente de 2015: el derribo del helicóptero militar

El poder de fuego del CJNG quedó demostrado el 1 de mayo de 2015, cuando durante un operativo federal para capturar a su líder, integrantes del grupo criminal derribaron un helicóptero militar en Jalisco.

Ese día, fuerzas federales desplegaron la llamada Operación Jalisco, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la entonces Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, sicarios detectaron un helicóptero militar modelo Cougar, matrícula 1009. Desde tierra dispararon un lanzacohetes RPG-7, de fabricación rusa, cuyo proyectil impactó en el rotor de cola de la aeronave, provocando su caída.

En el ataque murieron 11 elementos militares y dos agentes de la extinta Policía Federal. Mientras las fuerzas federales intentaban reorganizarse, “El Mencho” logró escapar.

¿Qué es el RPG-7?

El RPG-7 (Ruchnoy Protivotankovy Granatomyot-7) es un lanzacohetes antitanque portátil desarrollado en la antigua Unión Soviética y adoptado oficialmente en 1961. Se trata de una de las armas de infantería más utilizadas en conflictos contemporáneos debido a su diseño sencillo, resistencia y potencia.

Dispara granadas propulsadas por cohete capaces de perforar blindaje, destruir vehículos y afectar aeronaves a baja altura, como ocurrió en el ataque registrado en Jalisco en 2015.

El arsenal asegurado tras el reciente operativo confirma el alcance internacional y la capacidad armamentista que el CJNG llegó a consolidar en el país.