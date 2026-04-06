Artemis II se prepara para romper récord histórico durante espectacular sobrevuelo lunar

Lunes 6 de abril de 2026

Mientras la Luna crece en el horizonte, los astronautas de Artemis II se acercaron este lunes a un nuevo récord de distancia desde la Tierra, durante un sobrevuelo lunar de seis horas que promete ofrecer las primeras vistas directas e inéditas de la cara oculta del satélite natural.

El acercamiento marca el punto culminante del primer viaje tripulado de la NASA a la Luna desde la era Apolo, y representa un paso clave hacia el objetivo de alunizar cerca del polo sur lunar en 2028, dentro de las próximas fases del programa Artemis.

A punto de romper un récord de 54 años

Con casi una hora por delante antes del punto de máximo acercamiento, los cuatro tripulantes estaban por convertirse en los seres humanos que más lejos han viajado de la Tierra, superando los 400,171 kilómetros alcanzados por los astronautas del Apolo 13 en 1970.

El Control de Misión anticipó que Artemis II superaría ese récord por al menos 6,600 kilómetros, un logro que otorga un lugar especial a esta tripulación en la historia de la exploración espacial.

Un camino que replica la ruta del Apolo 13

La cápsula Orion, con el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, está siguiendo una trayectoria de retorno libre, la misma maniobra que permitió al Apolo 13 rodear la Luna y regresar a salvo después de su accidente.

Esta ruta, que forma un “8 celeste”, utiliza la gravedad de la Tierra y la Luna para ahorrar combustible y llevará a los astronautas de vuelta a casa tras reemerger del lado oculto este mismo lunes por la noche.

Durante el punto máximo de acercamiento, la nave pasará a 6,550 kilómetros de la superficie lunar, realizará un giro en U y emprenderá su regreso hacia la Tierra, con un amerizaje en el Pacífico previsto para el viernes.

Documentar la Luna como nunca antes

Los astronautas han dedicado años al estudio de la geografía lunar y, recientemente, incluso a observar eclipses para prepararse. Su lista de objetivos incluye:

La cuenca Orientale, una estructura de impacto con tres anillos concéntricos y de casi 950 km de diámetro.

Los sitios de alunizaje del Apolo 12 y 14.

Los bordes de la región del polo sur lunar, área prioritaria para futuras misiones.

Observaciones de Mercurio, Venus, Marte y Saturno, además de la Tierra, visible desde la lejanía.

La geóloga de la NASA Kelsey Young, mentora científica de la tripulación, anticipa que regresarán con miles de fotografías: “La gente de todo el mundo se conecta con la Luna; esto es algo que cualquiera puede entender.”

El significado humano de regresar a la Luna

Artemis II es la primera misión tripulada a la Luna desde Apolo 17 en 1972, y prepara el camino para Artemis III, que practicará maniobras de acoplamiento en órbita, y para Artemis IV, que buscará finalmente el alunizaje con astronautas cerca del polo sur.

Si bien la trayectoria recuerda al Apolo 13, la misión tiene ecos espirituales del Apolo 8, que orbitó la Luna en Nochebuena de 1968.

El piloto Victor Glover reflexionó sobre la experiencia en pleno periodo de Semana Santa, describiendo la Tierra como “un oasis en medio de un montón de nada”.

“Esto es una oportunidad para recordar quiénes somos, dónde estamos y que debemos salir adelante juntos”, dijo Glover, entrelazando las manos con sus compañeros.

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