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Martes 13 de octubre de 2026

Asaltan a mano armada a conductor en la vía corta Parral-Chihuahua

Parral, Chih.- Un ciudadano originario de Parral fue víctima de un asalto a mano armada mientras circulaba por la carretera vía corta con dirección a la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información disponible, el hecho ocurrió el pasado lunes a la altura de la comunidad de Valerio, donde varios sujetos armados le cerraron el paso y, mediante amenazas, lo obligaron a salir de la carretera.

Los agresores hicieron descender al conductor de una camioneta Dodge RAM, de cuatro puertas y color gris, para posteriormente apoderarse de la unidad.

Además del vehículo, los delincuentes despojaron a la víctima de sus pertenencias personales y de aproximadamente 5 mil pesos en efectivo, para después huir del lugar.

El afectado quedó a la orilla de la carretera tras el atraco.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre lo ocurrido ni se ha dado a conocer si existe algún operativo para ubicar a los responsables o recuperar la camioneta.

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