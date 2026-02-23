Asegura AEI dos vehículos en Madera; uno contaba con reporte de robo

Lunes 23 de febrero de 2026

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) aseguraron dos vehículos durante un operativo de prevención y disuasión del delito en el municipio de Madera, uno de los cuales contaba con reporte de robo vigente.

Las unidades fueron localizadas en el cruce de las calles Séptima e Hidalgo, en la colonia Centro, en las inmediaciones de un taller mecánico, como parte de los recorridos efectuados en la cabecera municipal.

Al revisar los números de serie de un vehículo Buick modelo 2010, sin placas de circulación, y verificar la información en las plataformas de búsqueda, se confirmó que tenía reporte de robo desde el 6 de diciembre de 2022 en el estado de Aguascalientes.

El segundo automotor asegurado es un Lexus GX470 modelo 2003, también sin placas, el cual no cuenta con reporte de robo; sin embargo, en su interior fueron localizados tres cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros.

Ambas unidades fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía para ser puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que realizará las diligencias correspondientes.