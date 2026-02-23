El Estado

16.15°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Asegura AEI dos vehículos en Madera; uno contaba con reporte de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) aseguraron dos vehículos durante un operativo de prevención y disuasión del delito en el municipio de Madera, uno de los cuales contaba con reporte de robo vigente.

Las unidades fueron localizadas en el cruce de las calles Séptima e Hidalgo, en la colonia Centro, en las inmediaciones de un taller mecánico, como parte de los recorridos efectuados en la cabecera municipal.

Al revisar los números de serie de un vehículo Buick modelo 2010, sin placas de circulación, y verificar la información en las plataformas de búsqueda, se confirmó que tenía reporte de robo desde el 6 de diciembre de 2022 en el estado de Aguascalientes.

El segundo automotor asegurado es un Lexus GX470 modelo 2003, también sin placas, el cual no cuenta con reporte de robo; sin embargo, en su interior fueron localizados tres cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros.

Ambas unidades fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía para ser puestas a disposición del Ministerio Público, autoridad que realizará las diligencias correspondientes.

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Escoltas de “El Mencho” murieron con él; 8 sicarios abatidos en Tapalpa

Apoya regidora Myrna Monge Jornada de Salud del Gobierno Municipal en Ejido Ocampo

México recupera la normalidad tras operativo en el que murió ‘El Mencho’

"Somos México” avanza para convertirse en nuevo partido político nacional rumbo a 2027
Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos
Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad
Marco Bonilla adelanta obras y avances en seguridad para Chihuahua
Descarta Maru Campos presencia del CJNG en Chihuahua tras muerte de “El Mencho”
Instalan “Punto Naranja” en Madera para apoyo a mujeres en situación de riesgo
Embajador de EE. UU. destaca cooperación tras abatimiento de “El Mencho”

Municipios

Más Noticias

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez
Puerto Vallarta, marcado por miedo y daños tras violencia del CJNG
Gobierno federal monitorea reacomodos en el CJNG tras abatimiento de “El Mencho”