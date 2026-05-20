Asegura FGR camión de pasajeros con más de 20 mil pastillas de fentanilo en carretera Ahumada-Juárez

Miércoles 20 de mayo de 2026

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Fiscalía General de la República, aseguraron un camión de pasajeros que transportaba más de 20 mil pastillas de fentanilo, además de paquetes con droga sintética y cristal, durante una revisión efectuada en el tramo carretero Ahumada–Ciudad Juárez.

El decomiso ocurrió en el punto de revisión ubicado en el kilómetro 302 de la carretera Panamericana (45), donde agentes federales inspeccionaron un autobús Scania Irizar I8 modelo 2022 de la línea Chihuahuenses, identificado con el número económico 9561.

De acuerdo con información del Ministerio Público Federal, el conductor identificado como Juan “N” declaró que cubría la ruta de Culiacán a Ciudad Juárez. Sin embargo, el comportamiento nervioso del operador alertó a las autoridades, quienes procedieron a revisar el área del camarote.

Durante la inspección localizaron 40 paquetes envueltos en plástico transparente y cinta negra que contenían fentanilo, con un peso aproximado de 40 kilogramos.

Asimismo, aseguraron 13 contenedores de plástico con una sustancia cristalina conocida como cristal, con un peso estimado de 14 kilogramos, además de dos contenedores con más de 20 mil pastillas de fentanilo.

Tras el hallazgo, el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Tanto el autobús como la droga decomisada fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la FGR en Chihuahua para continuar con las investigaciones correspondientes.

Autoridades federales informaron que este sería el tercer autobús de pasajeros de la misma empresa asegurado con droga en ese punto carretero por elementos de la Policía Federal Ministerial.