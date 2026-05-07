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Jueves 7 de mayo de 2026

Asegura FGR más de 50 toneladas de precursores químicos en narcolaboratorio de Chihuahua

La Fiscalía General de la República informó sobre los avances en la investigación del narcolaboratorio desmantelado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, donde fueron aseguradas más de 50 toneladas de precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con la dependencia federal, el hallazgo fue notificado inicialmente por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por lo que personal ministerial de la Fiscalía Especializada de Control Regional acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

Entre lo asegurado destacan:

Más de 55 mil litros de sustancias líquidas
Más de 50 toneladas de precursores químicos en estado sólido
Cerca de 2 mil litros de metanfetamina
Cilindros de gas LP
Contenedores
Reactores
Centrifugadoras
Diversos artefactos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas

La FGR detalló que especialistas realizaron estudios de química forense y criminalística de campo para determinar el valor comercial de lo asegurado, así como identificar con precisión el tipo de sustancias localizadas.

Además, se efectuaron análisis periciales para obtener información sobre la ubicación exacta del laboratorio y sus características operativas.

La dependencia señaló que las investigaciones continúan para identificar a los responsables, ya que al momento del hallazgo el lugar se encontraba vacío y no hubo personas detenidas.

En las investigaciones participan también la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Federal Ministerial, el Centro Federal Pericial Forense, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Finalmente, la autoridad federal informó que ya inició el proceso para la destrucción segura de los precursores químicos asegurados mediante una empresa especializada en el manejo de materiales peligrosos.

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