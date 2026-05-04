Asegura García Harfuch que no había indicios contra Rubén Rocha

Lunes 4 de mayo de 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el Gobierno de México no tenía indicios previos sobre las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya.

Durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Gabinete de Seguridad realizada en Culiacán, el funcionario fue cuestionado sobre si existían sospechas previas respecto a los señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio. Hemos trabajado desde el inicio de la administración de la presidenta y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado para continuar o realizar operaciones”, declaró.

Las declaraciones se dan luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia para separarse del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga los señalamientos emitidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el mismo mensaje, García Harfuch reiteró el respaldo del Gobierno federal a Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió el cargo de manera interina tras la salida de Rocha.

El secretario también destacó que continúan los operativos de seguridad en Sinaloa y aseguró que cada semana se realizan acciones de alto impacto contra grupos generadores de violencia.

Añadió que actualmente existe una presencia suficiente de fuerzas federales y militares en la entidad, aunque advirtió que, de ser necesario, se enviarán más elementos para reforzar la estrategia de seguridad.