Asegura SSPE narcolaboratorio con capacidad de producir hasta dos toneladas de droga al mes en Parral

Miércoles 2 de septiembre de 2026

Hidalgo del Parral, Chih.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó sobre la localización y aseguramiento de un narcolaboratorio en la zona serrana cercana al poblado de Las Lajas, aproximadamente a 35 kilómetros de Parral, cuya capacidad de producción se estima en hasta dos toneladas mensuales de drogas sintéticas.

El operativo se realizó de manera conjunta entre la SSPE, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigación y autoridades estatales y federales. La ubicación de las instalaciones clandestinas se logró durante recorridos de reconocimiento con apoyo de una aeronave de la Policía Estatal.

En el sitio fueron asegurados miles de litros de sustancias líquidas y alrededor de una tonelada de productos sólidos, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para los análisis e investigaciones correspondientes. Información preliminar refiere entre 13 mil y 15 mil 750 litros de precursores, además de equipo utilizado presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas.

El despliegue contó con 48 elementos y 16 unidades oficiales. La zona permanece bajo resguardo mientras continúan las labores de vigilancia y búsqueda de posibles responsables.