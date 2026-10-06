Asegura SSPE pipa presuntamente utilizada para huachicol en Las Moras

Martes 6 de octubre de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, informó sobre el aseguramiento de un vehículo tipo pipa presuntamente utilizado para el transporte ilegal de hidrocarburo. El aseguramiento se realizó en la localidad de Las Moras, Chihuahua.

El hecho ocurrió el pasado domingo durante recorridos de prevención y vigilancia realizados por elementos de la Policía del Estado en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre una brecha de terracería.

En el lugar, los agentes avistaron un camión cisterna marca International, modelo 1990, color blanco, en aparente estado de abandono y sin tripulantes. Al realizar la inspección correspondiente, se percataron de un fuerte olor a hidrocarburo y que el tanque, con capacidad de 10 mil litros, se encontraba cargado con presunto combustible.

Derivado de lo anterior, se aseguró la zona y se desplegó un operativo de rastreo en los alrededores para la búsqueda de tomas clandestinas, sin que se localizara alguna.

Finalmente, el vehículo fue asegurado y trasladado a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para su resguardo, quedando a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para continuar con las investigaciones correspondientes.

Tras el peritaje, se confirmó que transportaba más de 9 mil 600 litros de gasolina regular, con un valor estimado de 230 mil 794 pesos.

La SSPE reafirma su compromiso en el combate a los delitos de fuero común y del fuero federal, por lo que continuarán con los esfuerzos para evitar que actos como el huachicol continúen en el estado.