Asegura SSPE vehículo blindado con placas sobrepuestas en Aldama

Como parte de los recorridos permanentes de prevención y disuasión del delito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, aseguró un vehículo con blindaje y placas sobrepuestas en el municipio de Aldama.

El aseguramiento ocurrió el 18 de febrero de 2026, alrededor de las 19:00 horas, en la colonia Centenario de Ciudad Aldama, durante un operativo conjunto de la Célula BOI, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante los recorridos, los elementos tuvieron a la vista un vehículo tipo SUV marca Jeep, color blanco, que presentaba alteraciones visibles en la pintura y un grosor anormal en los cristales. Al verificar las placas con nomenclatura LPV5434 del estado de Texas, estas arrojaron pertenecer a un vehículo distinto.

Derivado de lo anterior, fue asegurado en el lugar un vehículo Jeep Grand Cherokee modelo 2006, con blindaje en cristales y carrocería, el cual se presume pudiera estar relacionado con recientes enfrentamientos y hechos delictivos registrados en la zona centro y noreste del estado.

El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, ha reiterado que la coordinación interinstitucional y la presencia estratégica en territorio son fundamentales para inhibir la operación de generadores de violencia y fortalecer la seguridad en todas las regiones del estado.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes y coordinados para combatir frontalmente a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

