Aseguran 80 mil pastillas de fentanilo en camión de pasajeros en carretera a Ciudad Juárez

Lunes 24 de noviembre de 2025

Ciudad Juárez.– Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) decomisaron un camión de la línea Chihuahuenses en el que se localizaron 80 mil pastillas de fentanilo, durante una revisión realizada en el punto de control instalado sobre la carretera 45 Panamericana. El aseguramiento ocurrió el pasado viernes en el filtro ubicado en el kilómetro 302, en el tramo Villahumada–Juárez, informó un agente del Ministerio Público Federal.

La droga fue encontrada dentro de ocho paquetes de plástico envueltos con cinta color canela, que se hallaban ocultos en un autobús Irizar Scania modelo 2022, con placas 30HC8F del servicio público federal y número económico 9097. En total, los paquetes contenían ocho kilogramos de fentanilo en pastillas azules marcadas con la leyenda M30, una de las presentaciones más comúnmente distribuidas por redes de narcotráfico.

El vehículo y la droga sintética fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la delegación Chihuahua de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Este decomiso es el segundo incidente similar registrado en noviembre que involucra a la empresa Chihuahuenses. A inicios de mes, autoridades localizaron 44 kilogramos de cristal en el camarote de un camión marcado con el número económico 9556, caso en el que también fueron detenidos los dos operadores.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y posibles vínculos criminales relacionados con el transporte.