Aseguran Nissan March robado tras ataque a sexagenario en la colonia Campesina

Miércoles 8 de abril de 2026

La Agencia Estatal de Investigación y la Policía Municipal acordonaron el cruce de las calles Acueducto y 46, en la colonia Campesina, luego de localizar un Nissan March blanco que había sido robado a un hombre de 60 años apuñalado minutos antes.

El vehículo fue sustraído en las calles Claveles y Lilas, en la misma colonia, donde el agresor atacó con arma punzocortante al sexagenario y se llevó el automóvil, el cual éste rentaba para trabajar en plataformas de transporte.

La víctima fue trasladada en estado grave a un hospital, cuyo nombre no fue especificado, y permanece bajo atención médica. Autoridades confirmaron la gravedad de las lesiones y concentraron labores periciales tanto en la escena del ataque como en el punto donde fue hallado el vehículo.

En el cruce de Acueducto y 46, los agentes aseguraron el March y mantuvieron el acordonamiento para preservar la zona. Elementos de la Policía Municipal colaboraron con la AEI en las primeras diligencias y en la búsqueda de indicios que permitan identificar al responsable.