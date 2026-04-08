Chihuahua

15.55°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 8 de abril de 2026

Aseguran Nissan March robado tras ataque a sexagenario en la colonia Campesina

La Agencia Estatal de Investigación y la Policía Municipal acordonaron el cruce de las calles Acueducto y 46, en la colonia Campesina, luego de localizar un Nissan March blanco que había sido robado a un hombre de 60 años apuñalado minutos antes.

El vehículo fue sustraído en las calles Claveles y Lilas, en la misma colonia, donde el agresor atacó con arma punzocortante al sexagenario y se llevó el automóvil, el cual éste rentaba para trabajar en plataformas de transporte.

La víctima fue trasladada en estado grave a un hospital, cuyo nombre no fue especificado, y permanece bajo atención médica. Autoridades confirmaron la gravedad de las lesiones y concentraron labores periciales tanto en la escena del ataque como en el punto donde fue hallado el vehículo.

En el cruce de Acueducto y 46, los agentes aseguraron el March y mantuvieron el acordonamiento para preservar la zona. Elementos de la Policía Municipal colaboraron con la AEI en las primeras diligencias y en la búsqueda de indicios que permitan identificar al responsable.

Senado aprueba uso de recursos de Afores para proyectos de infraestructura

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Capacitan a funcionarios de 19 municipios en modernización catastral en Cuauhtémoc

Realizarán Semana Municipal contra el Acoso Callejero: Paty Ulate

Puentes Chihuahua-Aldama/Fuerza Aérea y Nogales/Industrias avanzan 56% en construcción

Invita Manque Granados al tercer “Sabadito Emprendedor” con taller gratuito de jabones artesanales
Libera juez a Petrona en Chiapas; determinan que actuó en legítima defensa tras sufrir violencia
Inicia retiro de escombros en tienda Hualong tras incendio en el Centro de Chihuahua
Realizan operativo extraordinario en el CERESO No. 2 de Chihuahua
Vinculan a proceso a hombre acusado de feminicidio en Punta Oriente
Indignación en redes: exhiben a mujer rarámuri siendo incitada a vapear durante festejos de Semana Santa
¡Todo o nada! Este miércoles y jueves se definen los semifinalistas del torneo
Rusia y China vetan resolución de la ONU para reabrir el estrecho de Ormuz en medio de tensiones globales

Municipios

Más Noticias

Petróleo cae con fuerza tras anuncio de alto el fuego entre EE.UU. e Irán
Trump afirma que EE.UU. e Irán eliminarán restos nucleares y descarta enriquecimiento de uranio
EE.UU. declara exitosa la operación “Furía Épica” y anuncia presencia militar por dos semanas más en Medio Oriente