Aseguran armas y casi 5 mil cartuchos en operativo en Isla Musala, Culiacán

Viernes 18 de septiembre de 2026

Elementos del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa aseguraron dos inmuebles, armas, miles de cartuchos, vehículos y equipo táctico durante un operativo realizado en Isla Musala, Culiacán.

De acuerdo con reportes sobre las diligencias, fueron aseguradas dos armas largas, 31 cargadores, 4 mil 836 cartuchos, cuatro vehículos y equipo táctico, además de los dos inmuebles intervenidos.

Las acciones se realizaron en apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) mediante órdenes técnicas de investigación. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas y lo asegurado quedó a disposición de la autoridad federal para continuar las investigaciones.

El operativo llamó la atención debido a que medios nacionales señalan que en ese sector residencial presuntamente se encuentra la residencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente que los inmuebles asegurados pertenezcan al gobernador ni han relacionado el decomiso con él.

Existen además diferencias entre los reportes difundidos sobre el operativo: la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó del aseguramiento de 31 cargadores y 4 mil 836 cartuchos, mientras que otro reporte atribuido al Gabinete de Seguridad federal mencionó 32 cargadores y 5 mil 620 cartuchos.

La FGR será la encargada de continuar las investigaciones para determinar la propiedad de los inmuebles y vehículos, así como el posible origen y destino del armamento localizado.