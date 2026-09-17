Aseguran cuatro armas largas y 590 cartuchos tras enfrentamiento en Nonoava

Jueves 17 de septiembre de 2026

Nonoava, Chih.- Un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados dejó como resultado el aseguramiento de cuatro armas largas, 590 cartuchos, equipo táctico y dos vehículos, informó la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en la cabecera municipal de Nonoava, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigación atendieron reportes sobre una agresión contra militares. De acuerdo con la información oficial, no se registraron bajas.

Durante la inspección, las autoridades localizaron dos fusiles AK-47 y dos AR-15, además de 560 cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros y 30 calibre 5.56 × 45 milímetros.

También fueron asegurados 16 cargadores, ocho para cada uno de esos calibres, y dos chalecos negros.

En el lugar se encontraron una camioneta Chevrolet Cheyenne de cabina sencilla, color rojo con verde y placas de Chihuahua, así como una Nissan Rogue gris.

Las armas, municiones, equipo y vehículos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente y quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.