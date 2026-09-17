Aseguran en Carichí camioneta robada que simulaba pertenecer al Ejército

Jueves 17 de septiembre de 2026

Cuauhtémoc, Chih.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano localizaron una camioneta con apariencia de vehículo militar, abandonada en una brecha que conduce a la ranchería de Betebachi, en el municipio de Carichí.

Se trata de una Chevrolet modelo 2018, pintada de verde olivo, sin placas de circulación y rotulada con el número 0835336 y la leyenda “Ejército Mexicano”.

El hallazgo ocurrió durante recorridos por brechas y caminos vecinales, como parte del operativo coordinado desplegado tras el enfrentamiento registrado el pasado martes en Nonoava.

Al verificar los números de serie, las autoridades confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo con violencia del 25 de agosto de 2026, en la localidad de Santa Bárbara de Tutuaca, municipio de Belisario Domínguez.

La camioneta fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente y quedó a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos.