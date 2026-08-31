Aseguran más de una tonelada de explosivos y tres vehículos robados en Bocoyna

Lunes 31 de agosto de 2026

Bocoyna, Chih.- Un operativo especial desplegado por autoridades estatales y federales en el municipio de Bocoyna permitió el aseguramiento de 6 mil 322 piezas de alto explosivo, aproximadamente 1.1 toneladas de agente tipo Mexamon y tres vehículos con reporte de robo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Las acciones se desarrollaron del 26 al 30 de agosto como parte de labores de reconocimiento, vigilancia y seguimiento de información de inteligencia en la región serrana.

En el despliegue participaron 143 elementos de distintas corporaciones y grupos especializados, entre ellos personal de DIOAT, SWAT, Operaciones Rurales, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Agencia Estatal de Investigación, además de 31 unidades terrestres.

Los recorridos se concentraron principalmente en San Juanito, El Puerto de los Núñez, Maguarichi, Las Agujas y Ataros, así como en caminos, brechas y comunidades cercanas.

Como parte del operativo aéreo se realizaron 27 operaciones, consistentes en nueve vuelos de aeronave y 18 vuelos de dron, con cobertura en zonas como Pichachic, Rancho Blanco, Talayotes, Bahinocachi y Molinares.

La SSPE señaló que el material explosivo fue localizado durante estas labores de reconocimiento y quedó asegurado para su puesta a disposición de las autoridades competentes.

Asimismo, fueron recuperados tres vehículos con reporte de robo, los cuales fueron trasladados a Cuauhtémoc para formalizar su entrega ante la autoridad ministerial correspondiente.

El operativo forma parte de las acciones de seguridad implementadas en la región de Bocoyna para reforzar la presencia institucional y ampliar las capacidades de vigilancia en zonas de difícil acceso.