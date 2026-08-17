Aseguran que EU negó entrada a “Andy” López Beltrán por Houston meses antes de cancelarle la visa

Lunes 17 de agosto de 2026

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría enfrentado meses atrás un impedimento para ingresar a Estados Unidos por Houston, Texas, de acuerdo con información atribuida al periodista Raymundo Riva Palacio.

La versión surge después de reportes sobre la cancelación de la visa estadounidense de López Beltrán. Según Riva Palacio, el episodio habría ocurrido aproximadamente cinco meses atrás, cuando presuntamente buscaba ingresar a territorio estadounidense para visitar a su hermano José Ramón López Beltrán.

El periodista aseguró que el incidente no fue informado públicamente en ese momento por autoridades mexicanas ni estadounidenses.

La información cobra relevancia en medio de la atención generada por la situación migratoria de López Beltrán y las versiones periodísticas sobre las posibles razones detrás de la medida adoptada por Estados Unidos.

Por separado, periodistas y especialistas, entre ellos Anabel Hernández, Ana María Salazar y María Idalia Gómez, han planteado públicamente distintas interpretaciones sobre el caso y la posibilidad de que existan investigaciones estadounidenses relacionadas con el entorno político mexicano.

Sin embargo, estas versiones deben distinguirse de información confirmada oficialmente: hasta el momento, no se han presentado públicamente elementos oficiales que permitan establecer que López Beltrán sea objeto de una investigación penal en Estados Unidos ni que esa sea la causa de las medidas migratorias reportadas.

El caso mantiene la atención sobre López Beltrán y las explicaciones que puedan ofrecer las autoridades estadounidenses respecto a su situación migratoria.