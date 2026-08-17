México

23.03°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 17 de agosto de 2026

Aseguran que EU negó entrada a “Andy” López Beltrán por Houston meses antes de cancelarle la visa

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, habría enfrentado meses atrás un impedimento para ingresar a Estados Unidos por Houston, Texas, de acuerdo con información atribuida al periodista Raymundo Riva Palacio.

La versión surge después de reportes sobre la cancelación de la visa estadounidense de López Beltrán. Según Riva Palacio, el episodio habría ocurrido aproximadamente cinco meses atrás, cuando presuntamente buscaba ingresar a territorio estadounidense para visitar a su hermano José Ramón López Beltrán.

El periodista aseguró que el incidente no fue informado públicamente en ese momento por autoridades mexicanas ni estadounidenses.

La información cobra relevancia en medio de la atención generada por la situación migratoria de López Beltrán y las versiones periodísticas sobre las posibles razones detrás de la medida adoptada por Estados Unidos.

Por separado, periodistas y especialistas, entre ellos Anabel Hernández, Ana María Salazar y María Idalia Gómez, han planteado públicamente distintas interpretaciones sobre el caso y la posibilidad de que existan investigaciones estadounidenses relacionadas con el entorno político mexicano.

Sin embargo, estas versiones deben distinguirse de información confirmada oficialmente: hasta el momento, no se han presentado públicamente elementos oficiales que permitan establecer que López Beltrán sea objeto de una investigación penal en Estados Unidos ni que esa sea la causa de las medidas migratorias reportadas.

El caso mantiene la atención sobre López Beltrán y las explicaciones que puedan ofrecer las autoridades estadounidenses respecto a su situación migratoria.

Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Construcción de Paz

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Taboada descarta vetos en el PAN y abre la competencia por Chihuahua capital

Invita STPS a feria de empleo de las juventudes, ofertarán más de 3,800 empleos

Revelan videos inéditos de “El Chapo” Guzmán tras su captura; pidió evitar enfrentamientos con autoridades

Jáuregui: reglas claras, medición y apertura para definir al mejor perfil en Chihuahua capital
Teso Móvil llevará servicios de Tesorería a El Saucito y Las Granjas
Investigan por presunto cohecho a exfuncionario de la SEP ligado a elaboración de libros de texto
Pepe Stege conquista su primera victoria de la temporada en Super Copa Roshfrans 2026
FGR busca quedarse con 2.2 mdp asegurados a Hernán Bermúdez y familiares
Confirma Sheinbaum muerte de dos mexicanos tras sismo de 7.4 en Colombia
Corea del Sur espera reactivar diálogo entre EU y Corea del Norte tras reducción de ejercicios militares
Misteriosos ataques con drones a pescadores ecuatorianos apuntan a operación encubierta de EU

Municipios

Más Noticias

Realizarán trabajos de bacheo este lunes en 11 colonias de Chihuahua
Invita STPS a feria de empleo de las juventudes, ofertarán más de 3,800 empleos
“Le levantamos la mano a todos los que estaban ahí”: Maru Campos