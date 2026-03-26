Aseguran tres vehículos en Madera; dos tenían reporte de robo

Jueves 26 de marzo de 2026

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, aseguraron tres vehículos durante operativos de vigilancia realizados en distintos puntos del municipio de Madera, dos de los cuales contaban con reporte de robo.

La primera intervención ocurrió la mañana del 25 de marzo, cuando agentes que realizaban recorridos de prevención en las calles Mina y 19, de la colonia Tres Ojitos, ubicaron dos unidades en situación irregular.

Se trató de una camioneta Lincoln Navigator 2003, sin placas, que fue retenida luego de localizar en su interior tres cartuchos útiles calibre 9 mm, aunque no presentaba reporte de robo. En el mismo punto se aseguró una Chevrolet Tahoe 2000, color blanco y sin placas, que contaba con reporte de robo desde el 21 de agosto de 2022 en la ciudad de Chihuahua.

En una segunda intervención, realizada en calles 21, entre Mina y Juárez, en la colonia Barrio El Uno, se localizó una Dodge Durango 2004, color gris y sin placas de circulación, la cual también tenía reporte de robo vigente.

Las unidades aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.