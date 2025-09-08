México

Aseguró SSPE 5 millones de dosis de fentanilo de 2021 a 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de Luis Aguirre, subsecretario de Estado Mayor, informó que en lo que va de este 2025, aseguraron 2.9 kilos de fentanilo en Chihuahua.

Expuso que estos trabajos permiten la sustracción de esta droga de las calles y con ello evitar su consumo, mismo que ha dejado a comunidades enteras con crisis en otras entidades, con riesgos en la seguridad pública y la salud.

Manifestó Aguirre, también, sobre el aseguramiento de 1.1 toneladas de marihuana y 28.3 kilos de cristal.

Refirió, estos aseguramientos forman parte del uso adecuado de la inteligencia policial.

Destacó además el aseguramiento de 585 armas, 985 explosivos y mil 160 armas largas.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

