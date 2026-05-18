Asesinan a 10 integrantes de una familia en rancho de Puebla; investigan móvil familiar

Lunes 18 de mayo de 2026

Diez integrantes de una familia, entre ellos una bebé recién nacida, fueron asesinados por sujetos armados que irrumpieron durante la madrugada del domingo en un rancho ubicado en la comunidad de Texcalapa, en el municipio de Tehuitzingo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, el ataque dejó un saldo de seis hombres, tres mujeres y una menor de edad sin vida.

Tras los hechos, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo para localizar a los responsables, con la participación de elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible conflicto familiar.

“Tenemos como línea de investigación que fue un tema familiar, estamos haciendo esas investigaciones, esas indagatorias […] ya tenemos una línea de investigación”, declaró.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la masacre.