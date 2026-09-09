Asesinan a Amy Navarrete, aspirante del PAN a la Alcaldía de Matías Romero

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Amy Navarrete Arriola, ex candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quien recientemente se había acercado al PAN con aspiraciones políticas en el municipio de Matías Romero, fue asesinada a balazos junto con otras dos personas durante un ataque armado registrado en la localidad de Paso Guayabo.

Los hechos ocurrieron este martes durante una fiesta patronal que se desarrollaba en el domo de la agencia municipal, aproximadamente a seis kilómetros de la cabecera de Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec y cercana a los límites con Veracruz.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, un individuo habría disparado directamente contra las víctimas.

En el lugar murieron Navarrete Arriola y dos hombres. Uno de ellos fue identificado con las iniciales F.M.M., mientras que la identidad de la tercera víctima permanecía sin determinarse oficialmente.

Uno de los hombres asesinados habría sido fotógrafo de Navarrete, de acuerdo con los reportes difundidos tras el ataque.

La Fiscalía estatal inició las investigaciones para determinar las circunstancias del triple homicidio, identificar al responsable y establecer el móvil de la agresión.

El asesinato ocurrió pocos días después de que el Comité Municipal del PAN en Matías Romero hiciera público un acercamiento con Navarrete Arriola.

El pasado 31 de agosto, la dirigencia municipal panista difundió una reunión con la política, a quien describió como una mujer con preparación, capacidad y aceptación entre la población de Matías Romero.

Navarrete había participado anteriormente en política bajo las siglas del PVEM y recientemente era señalada como aspirante del PAN a la Presidencia Municipal.

La diputada federal Aracely Cruz, del Partido del Trabajo (PT), condenó el asesinato y recordó que conocía personalmente a Navarrete.

“Duele y lastima que la violencia haya truncado la vida, los sueños y las aspiraciones de una mujer que decidió participar en la política y trabajar por su comunidad”, expresó la legisladora.

Cruz advirtió además sobre el contexto en el que ocurrió el crimen, a unas horas del arranque del proceso electoral en Oaxaca.

El proceso electoral local 2026-2027 inició el pasado 7 de septiembre, por lo que el asesinato de Navarrete ocurre prácticamente al comienzo de la contienda en la entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente que el ataque esté relacionado con la actividad política de Navarrete, por lo que el móvil permanece bajo investigación.

Con información de Agencia Reforma y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.