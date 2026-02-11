México

°C

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 11 de febrero de 2026

Asesinan a Sergio Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo”, en Culiacán

Culiacán, Sinaloa — Sergio Cázares Zambada, sobrino del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, fue asesinado y su cuerpo encontrado en la cajuela de un vehículo en el sector Costa Rica, confirmó la Fiscal Estatal, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

El hallazgo ocurrió la noche del lunes 9 de febrero, tras reportes ciudadanos sobre una camioneta gris abandonada frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), aproximadamente a las 23:00 horas. Elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de Sinaloa acordonaron el lugar y el Servicio Médico Forense realizó las diligencias correspondientes, encontrando marcas de violencia en la víctima.

Sánchez Kondo señaló que el cuerpo fue identificado por familiares y liberado del Semefo el mismo día. Sergio Cázares Zambada tenía 41 años y residía en la Colonia Las Quintas, al sureste de Culiacán.

Cabe recordar que en abril de 2012, Cázares Zambada fue detenido junto con su primo Omar Ismael Zambada Apodaca, en Tijuana, Baja California, por posesión de al menos 15 kilos de cocaína. Ambos son familiares directos de “El Mayo”: Cázares Zambada es hijo de Águeda Zambada García, mientras que Zambada Apodaca es hijo de Jesús Reynaldo Zambada, ambos hermanos del capo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen.

Señalan omisiones de Vizsla Silver tras secuestro de 11 personas en Concordia; cinco han sido halladas sin vida

