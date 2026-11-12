Asesinan a aspirante de Morena durante cabalgata en Michoacán

Jueves 12 de noviembre de 2026

Eduardo Valdovinos, empresario y aspirante de Morena a la coordinación municipal de la Cuarta Transformación en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles mientras participaba en una cabalgata.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la víctima se encontraba a bordo de un vehículo cuando fue atacada por sujetos armados, quienes posteriormente escaparon del lugar.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional acudieron al sitio, junto con paramédicos que confirmaron que Valdovinos ya no contaba con signos vitales.

El empresario desarrollaba actividades en los sectores del transporte y comercio electrónico, además de participar en iniciativas sociales de la región.

Apenas un mes antes había anunciado públicamente su intención de participar en el proceso interno de Morena para encabezar la coordinación municipal de la Cuarta Transformación en Lázaro Cárdenas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido el móvil del asesinato. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.