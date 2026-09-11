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Viernes 11 de septiembre de 2026

Asesinan a creador de contenido “El Piturris” en taquería de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Son.- El creador de contenido conocido como “El Piturris” fue atacado a balazos mientras atendía una taquería de su propiedad en Ciudad Obregón, Sonora; posteriormente fue declarado sin vida en un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre ingresó al establecimiento y solicitó alimentos. Al momento de ser atendido, presuntamente se levantó de la mesa y disparó en dos ocasiones contra José Luis E., identificado en redes sociales como “El Piturris”.

Tras la agresión, el responsable huyó del lugar y abordó un vehículo que lo esperaba en las inmediaciones.

Autoridades acudieron al sitio y trasladaron al creador de contenido aún con vida para recibir atención médica; sin embargo, falleció a consecuencia de las lesiones.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer el ataque e identificar al responsable.

Juez acusado de prevaricación agravada comparecerá hoy ante un juez

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