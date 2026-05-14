Asesinan a dirigente de Morena en Valle de Allende; su esposo resulta herido

Jueves 14 de mayo de 2026

Lucía Guadalupe Mora Ávalos, dirigente de Morena en Valle de Allende, fue asesinada durante un ataque armado registrado la noche del martes cuando llegaba a su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de 53 años, quien además se desempeñaba como maestra de preescolar, fue atacada en el exterior de su vivienda ubicada en la colonia Nicolás Fernández.

Durante la agresión también resultó gravemente herido su esposo, Manuel Bailón Cereceres, quien fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque.

El municipio de Valle de Allende es gobernado por el alcalde morenista Rafael Payán.

Tras los hechos, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, lamentó el asesinato y lanzó críticas por la situación de inseguridad que enfrenta el estado de Chihuahua.

Las autoridades estatales mantienen abierta una investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables.