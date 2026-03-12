Asesinan a dirigente del PRI en la Costa Chica de Guerrero

Jueves 12 de marzo de 2026

La líder del Partido Revolucionario Institucional en la región de la Costa Chica y ex comisaria de la comunidad de Milpillas, Claudia Ivett Rodríguez Estrada, fue asesinada a balazos la noche del miércoles en el municipio de Ometepec.

De acuerdo con los primeros reportes, la dirigente fue atacada por hombres armados alrededor de las 23:00 horas mientras se encontraba en su tienda, ubicada a la orilla de la carretera federal Acapulco–Ometepec.

El dirigente estatal del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, confirmó el homicidio de la ex comisaria. Tras el ataque, elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Rodríguez Estrada se desempeñó como comisaria de la comunidad de Milpillas durante la administración municipal encabezada por Efrén Adame Montalván, en el periodo 2021-2024. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el móvil del crimen.