Chihuahua

15.91°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 25 de febrero de 2026

Asesinan a joven de 22 años en la colonia Cerro Coronel

Un hombre de 22 años fue ejecutado a balazos en el cruce de las calles Zubirán y 65, en la colonia Cerro Coronel.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados que viajaban en un vehículo se acercaron a la víctima, quien estaba dentro de una pickup, y dispararon en al menos tres ocasiones, alcanzándolo en el rostro.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar, pero confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y del Ejército Mexicano aseguraron la zona mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía levantaron evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Reforma electoral eliminará el PREP y adelantará el cómputo distrital: Sheinbaum

