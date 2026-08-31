Asesinan a padre al impedir secuestro de su hijo en Ciudad Juárez; detienen a tres

Lunes 31 de agosto de 2026

Ciudad Juárez, Chih.- Un hombre de 58 años fue asesinado a balazos luego de intervenir para evitar que un grupo armado privara de la libertad a su hijo en la colonia Fray García de San Francisco. Horas después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a tres presuntos involucrados.

La víctima fue identificada como Javier P. M., vendedor de automóviles en el lote “Teto Car’s” e integrante de una congregación cristiana del sector.

Los hechos ocurrieron en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Caballero Águila, casi esquina con Custodio de la República. De acuerdo con las primeras investigaciones, varios sujetos armados que viajaban en una minivan color arena intentaron llevarse por la fuerza al hijo de Javier.

Al percatarse de la agresión, el padre intervino y forcejeó con los atacantes, logrando impedir que se llevaran a su hijo. Sin embargo, uno de los agresores le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

A un costado del cuerpo fue localizada una pistola que, según la Policía, pertenecía a los atacantes y habría caído durante el forcejeo.

Tras implementar un operativo de búsqueda y rastrear la ruta de escape señalada por testigos, agentes municipales localizaron una camioneta Chrysler Town & Country color arena, modelo 2001, en el cruce del bulevar Independencia y Circuito Interior Sur, en la colonia Parque Industrial Intermex.

En el vehículo viajaban tres hombres, a quienes se les aseguraron capuchas y varios cinchos de sujeción. Los detenidos fueron identificados como Jonathan V. M., de 23 años; Jesús Manuel T. C., de 26; y Miguel Eduardo T. O., de 48.

De acuerdo con la información policial, los tres fueron reconocidos por testigos con base en las prendas que portaban al momento del ataque y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público en la Agencia Estatal de Investigación.

Con este homicidio, la cifra mensual de asesinatos dolosos en Ciudad Juárez llegó a 42 casos, según datos oficiales.