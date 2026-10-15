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Jueves 15 de octubre de 2026

Asesinan a padre e hijo en Creel; hallan casquillos 9 mm y .223

Un padre y su hijo fueron localizados sin vida y con múltiples heridas producidas por arma de fuego en el Barrio La Terminal, en Creel, municipio de Bocoyna, informó la Fiscalía General del Estado.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Abel S. C., de 58 años, y Jesús Abel S. M., de 29, quienes presentaban diversos impactos de bala.

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras recibir el reporte y procedieron a acordonar el área para permitir el procesamiento de la escena.

Durante las diligencias, peritos de la Fiscalía aseguraron un número indeterminado de casquillos percutidos calibres 9 milímetros y .223, los cuales fueron incorporados como evidencia a la investigación.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a las instalaciones periciales para practicar las necropsias correspondientes.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del doble homicidio, establecer el móvil e identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.

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