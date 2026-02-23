El Estado

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Asesinan a tráilero parralense en Jalisco durante disturbios por muerte de “El Mencho”

Jalisco.– Alberto Ascención López Salazar, tráilero originario de Parral, Chihuahua, fue asesinado durante los disturbios que se desataron en Jalisco tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El hombre se encontraba realizando un viaje laboral cuando sujetos armados, presuntamente integrantes del CJNG, atacaron el tráiler que conducía. López Salazar recibió múltiples impactos de bala, perdiendo la vida en una de las carreteras del estado.

Las autoridades informaron a los familiares del hoy occiso la localización del cuerpo, quienes se trasladan a Jalisco para realizar los trámites correspondientes y gestionar el traslado del cadáver a Parral.

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Escoltas de “El Mencho” murieron con él; 8 sicarios abatidos en Tapalpa

Apoya regidora Myrna Monge Jornada de Salud del Gobierno Municipal en Ejido Ocampo

México recupera la normalidad tras operativo en el que murió ‘El Mencho’

Chihuahua Capital recibe Galardón por su Portal de Datos Abiertos
Transferencias y consumos no reconocidos, principales quejas ante la Condusef en Chihuahua durante 2025
Arsenal asegurado tras operativo contra “El Mencho” revela poder de fuego del CJNG
Semana corta para alumnos de educación básica; habrá puente por Consejo Técnico
Asegura AEI dos vehículos en Madera; uno contaba con reporte de robo
"Somos México” avanza para convertirse en nuevo partido político nacional rumbo a 2027
Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos
Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”

Municipios

Más Noticias

COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad
Marco Bonilla adelanta obras y avances en seguridad para Chihuahua
Descarta Maru Campos presencia del CJNG en Chihuahua tras muerte de “El Mencho”