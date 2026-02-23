Asesinan a tráilero parralense en Jalisco durante disturbios por muerte de “El Mencho”

Lunes 23 de febrero de 2026

Jalisco.– Alberto Ascención López Salazar, tráilero originario de Parral, Chihuahua, fue asesinado durante los disturbios que se desataron en Jalisco tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El hombre se encontraba realizando un viaje laboral cuando sujetos armados, presuntamente integrantes del CJNG, atacaron el tráiler que conducía. López Salazar recibió múltiples impactos de bala, perdiendo la vida en una de las carreteras del estado.

Las autoridades informaron a los familiares del hoy occiso la localización del cuerpo, quienes se trasladan a Jalisco para realizar los trámites correspondientes y gestionar el traslado del cadáver a Parral.