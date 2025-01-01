Asesinan al alcalde de Uruapan Carlos Manzo

Sábado 1ro de noviembre de 2025

La noche de este sábado, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue atacado a balazos en pleno centro de la ciudad mientras participaba en la inauguración de un festival con motivo del Día de Muertos.

De acuerdo con reportes de autoridades federales, el edil perdió la vida a consecuencia de las graves heridas provocadas por los impactos de arma de fuego que recibió durante el atentado.

En el ataque también resultó herido un regidor que acompañaba al presidente municipal en el acto público; sin embargo, falleció minutos más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Tras los hechos, elementos de la Policía Municipal de Uruapan implementaron un amplio operativo en la zona con el objetivo de localizar y detener a los responsables, aunque hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

Carlos Manzo se distinguió durante su gestión por mantener una postura firme frente a la delincuencia organizada que ha golpeado al municipio. En semanas recientes, el alcalde había solicitado de manera formal a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán la dotación de rifles de alto calibre, argumentando la necesidad de equipar a la policía municipal con armamento similar al que poseen los grupos criminales que operan en la región.

Las autoridades estatales y federales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio del alcalde, que ha generado consternación entre la población y en el ámbito político de Michoacán.